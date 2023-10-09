Сын Минтимера Шаймиева выставил на продажу спорткар за 29 млн рублей

Сын первого президента Татарстана Минтимера Шаймиева Айрат выставил на продажу спорткар Aston Martin DBX стоимостью 29 млн руб. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Iptash.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Avito Фото: Avito

Отмечается, что машина была выпущена в 2021 году. Она оборудована мотором мощностью 550 лошадиных сил. В результате она способна разгоняться до 100 км/ч за 4,5 сек. Пробег машины составляет 224 км.

По словам автора объявления, машина никогда не была участником аварии. У нее всего один владелец.

"Ъ-Казань"