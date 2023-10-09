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обновлено 16:57

Подросток за рулем мопеда врезался во входную группу здания в Ижевске

В столице Удмуртии 13-летний подросток за рулем мопеда не справился с управлением и врезался во входную группу здания по улице Петрова. Как сообщает 1-й отдел УГИБДД МВД по республике, инцидент произошел 7 октября около 17:50.

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Фото: 1-й отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

Фото: 1-й отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

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Фото: 1-й отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

Фото: 1-й отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

В результате аварии молодой человек получил травмы.

Мопед был не зарегистрирован в установленном законном порядке. В настоящее время транспорт помещен на специализированную площадку. По факту происшествия проводится проверка.

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