Тестирование системы экологического мониторинга началось в Нижегородской области

В Нижегородской области в тестовом режиме начала работу система экологического мониторинга, которая позволяет отслеживать и реагировать на любые изменения состава атмосферного воздуха и следить за состоянием природных вод и почвы. По словам губернатора Глеба Никитина, в структуру системы входят территориальный информационно-аналитический центр, стационарная экологическая лаборатория, передвижные экологические лаборатории, стационарные и малогабаритные экологические посты. Этот проект глава региона в мае 2023 года в рамках заседания комиссии Госсовета РФ по направлению «Экология и природные ресурсы» на площадке X Невского международного экологического конгресса.

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Пока в систему мониторинга сходят четыре стационарных экологических поста в Нижнем Новгороде, Богородске, городах Бор и Кстово. «До конца года предполагается установка еще четырех стационарных постов в Дзержинске, Балахне, Выксе и в микрорайоне Верхние Печеры областного центра. Также на территории региона устанавливается 50 малогабаритных автоматических станций. Это позволит замкнуть систему мониторинга окружающей среды и получить общее представление о состоянии атмосферного воздуха в регионе»,— отметил Глеб Никитин.

Оснащение стационарного поста позволяет непрерывно и в автоматическом режиме проводить измерение метеорологических параметров атмосферного воздуха. Система регистрирует его загрязнение, определяет массовые концентрации загрязняющих веществ и передает эти сведения в ситуационный центр и надзорные ведомства.

В дальнейшем планируется внедрение системы экомониторинга водных объектов. Планируется установить автоматические датчики, которые могут оценивать уровень загрязнения водоема химическими веществами и гидрологическую ситуацию. На первом этапе планируется использовать около 45 методик для определения состава воды.

Андрей Репин