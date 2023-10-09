«Трактор» обменял игрока на экс-форварда ЦСКА

В хоккейный клуб «Трактор» в результате обмена с ЦСКА перешел нападающий Данил Юртайкин. В состав московской команды отправляется выступавший за «черно-белых» в течение пяти сезонов Егор Фатеев. Об этом сообщают в «Тракторе».

Контракт Данила Юртайкина рассчитан до 30 апреля 2024 года. 26-летний форвард является воспитанником ярославского «Локомотива». Выступал за хабаровский «Амур», в системе клуба San Jose Sharks (США). С 2020 года представлял ЦСКА. В этом сезоне Данил Юртайкин сыграл в составе «армейцев» семь матчей и набрал пять очков.

«Данил усилит нашу игру в атаке. У него большой креативный потенциал и широкий технический арсенал, важный для острого нападающего. После этого обмена и смены команды Юртайкин получает возможность перезагрузить свою карьеру»,— считает генеральный менеджер «Трактора» Алексей Волков.

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