В Краснодаре прошло праздничное открытие 18–20-го литеров ЖК «Дыхание»

Ключи от квартир получили 760 дольщиков

7 октября стал особенным для 760 дольщиков, ведь они получили ключи от своих уютных и просторных квартир в 18-м, 19-м и 20-м литерах ЖК «Дыхание» в Краснодаре. С самого утра здесь царила праздничная атмосфера, которая запомнится надолго каждому.

Строительная компания ССК позаботилась о каждой мелочи, чтобы все могли чувствовать себя максимально комфортно: здесь разместились фотозона, а также зона с закусками и напитками. Для детей была организована насыщенная программа развлечений. Пока юные жильцы ЖК «Дыхание» играли и развлекались с аниматорами, их родители наслаждались мероприятием в спокойной обстановке. Детям предлагались различные игры, которые вызывали незабываемые улыбки на их лицах. Взрослые, в свою очередь, могли наслаждаться живой музыкой, выступлениями артистов и шоу-программой, специально организованной для них. Атмосфера праздника и веселые развлечения позволили жителям комплекса почувствовать полную гармонию и радость жизни.

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Счастливые собственники не только получили ключи от своих просторных и уютных квартир, но также смогли поучаствовать в розыгрыше бытовой техники. Важно отметить, что жилой комплекс «Дыхание» выбирают не только молодые пары, но и семьи более старшего поколения. Это подчеркивает уникальность комплекса и его способность объединять различные социальные группы.

Жилой комплекс «Дыхание» представляет собой проект комплексной застройки «город в городе». Одной из главных его особенностей являются зоны отдыха, предназначенные специально для жителей комплекса. Здесь каждый найдет занятие по душе и сможет провести время с семьей или друзьями, наслаждаясь зелеными насаждениями и деревьями. Для любителей активного образа жизни предусмотрена удобная площадка для занятий пляжными видами спорта. К примеру, здесь можно поиграть в пляжный волейбол. Жильцы дома могут не только поддерживать физическую форму, но и знакомиться с новыми друзьями, проводя время на свежем воздухе.

Для детей и взрослых мы предусмотрели отдельные зоны отдыха. У детей есть специальные игровые площадки с современными и экологичными горками и качелями. А для взрослых спланированы уютные скамейки и лавочки, где можно насладиться тишиной и свежим воздухом.

Жилой комплекс «Дыхание» с каждым днем становится все привлекательнее, создавая новые локации и объекты инфраструктуры для комфортного проживания. Здесь можно найти все необходимое, начиная от магазинов и кафе и заканчивая школами и детскими садами.

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Праздничное мероприятие, проведенное строительной компанией ССК, привлекло внимание многих жителей и вызвало положительные эмоции.

Компания ССК продемонстрировала свою ответственность и профессионализм, создавая концепцию комфортного и современного проживания.

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