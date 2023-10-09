АКРА присвоило «Истринской сыроварне» статус «рейтинг на пересмотре — негативный»

Агентство (АКРА) присвоило кредитному рейтингу ООО «Истринская сыроварня» статус «рейтинг на пересмотре — негативный». Из пресс-релиза следует, что решение принято в связи с планами компании по привлечению дополнительного долга. Снять указанный статус АКРА может в случае сохранения долговой нагрузки «Истринской сыроварни» в рамках 100–150 млн руб. в 2023–2025 годах.

«Ранее АКРА исходило из планов "Истринской сыроварни" рефинансировать выпуск облигаций, размещенный в марте 2023 года, за счет средств, привлеченных в рамках размещения нового облигационного займа в августе текущего года, и сохранения размера долга "Истринской сыроварни" в пределах 100–150 млн руб.»,— объяснили в агентстве.

АКРА напомнило, что кредитный рейтинг «Истринской сыроварни» BB– (RU) был обусловлен слабой оценкой операционного риск-профиля. «Истринская сыроварня» является частью неформализованной группы «Русский пармезан», в рамках которой производственные и торговые активы принадлежат разным собственникам. На оценку операционного риск-профиля компании также повлияли устойчивый спрос на продукцию компании при концентрации ее деятельности на узком сегменте.

«Оценки факторов финансового риск-профиля определялись умеренно высокой долговой нагрузкой при низкой оценке за размер бизнеса и высоком уровне рентабельности. АКРА оценивает ликвидность компании на среднем уровне, а денежный поток как слабый»,— отмечается в пресс-релизе.

ООО «Истринская сыроварня» создано в 2016 году в Истринском районе Московской области. Компания занимается реализацией продукции группы «Русский пармезан» под брендом «Истринская сыроварня Олега Сироты». По состоянию на май компанией были открыты 154 магазина в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Выручка «Истринской сыроварни» за первое полугодие 2023 года составила 862 млн руб., чистая прибыль — 2,59 млн руб.