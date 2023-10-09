Сельхозпредприятия Удмуртии обеспечили себя зерном, несмотря на засуху

В Удмуртии по итогу осени хлеборобы собрали больше 615 тыс. т зерна, а средняя урожайность составила 20,1 цен с га. Этот показатель оказался ниже, чем в прошлом году. Причиной стали поздние заморозки и засухи, сообщил во «ВКонтакте» глава региона Александр Бречалов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

При этом сельхозпредприятия в полной мере обеспечили себя зерном. Больше всех зерна заготовили в Анлнашском районе — 60 тыс. т, в Можгинском — 58 тыс. т, в Вавожском — 41 тыс. т.