В Самаре расследуют пятичасовую задержку авиарейса в Санкт-Петербург

Начата проверка по факту задержки авиарейса из Самары в Санкт-Петербург. Это произошло в понедельник, 9 октября, сообщает Приволжская транспортная прокуратура.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

«По предварительным данным, в аэропорту "Курумоч" произошла задержка рейса № FW-6238 сообщением Самара – Санкт-Петербург (авиакомпания "Россия")»,— говорится в сообщении.

Задержка продолжалась с 11:00 до 16:30 (MSK+1). Она была связана с технической неисправностью самолета.

В итоге авиасудно заменили. На рейсе зарегистрировано 95 пассажиров. Им оказали необходимые услуги.

Ранее произошла задержка авиарейса из Самары в Новый Уренгой. Вылет был отложен почти на сутки.

Георгий Портнов