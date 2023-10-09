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В Самаре расследуют пятичасовую задержку авиарейса в Санкт-Петербург

Начата проверка по факту задержки авиарейса из Самары в Санкт-Петербург. Это произошло в понедельник, 9 октября, сообщает Приволжская транспортная прокуратура.

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

«По предварительным данным, в аэропорту "Курумоч" произошла задержка рейса № FW-6238 сообщением Самара – Санкт-Петербург (авиакомпания "Россия")»,— говорится в сообщении.

Задержка продолжалась с 11:00 до 16:30 (MSK+1). Она была связана с технической неисправностью самолета.

В итоге авиасудно заменили. На рейсе зарегистрировано 95 пассажиров. Им оказали необходимые услуги.

Ранее произошла задержка авиарейса из Самары в Новый Уренгой. Вылет был отложен почти на сутки.

Георгий Портнов

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