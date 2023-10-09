Жителя Удмуртии осудили за поджог дома бывшей сожительницы из-за неприязни

В Удмуртии 29-летнего жителя Завьяловского района признали виновным в умышленном поджоге чужого имущества (ч. 2 ст. 167 УК РФ). Как сообщает пресс-служба прокуратуры региона, предметом преступления стал дом бывшей сожительницы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Установлено, что в январе мужчина поджег сарай дома, после чего огонь распространился на хозяйственные постройки и жилой дом. В результате пожара оказался причинен материальный ущерб на 1,9 млн руб. Причиной преступления стало неприязненное отношение к сожительнице.

Причиненный ущерб возместили в полном объеме. Суд назначил мужчине два года и три месяца лишения свободы в колонии строгого режима.