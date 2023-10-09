Экс-гендиректор краснокамского бумкомбината вернулся на должность главы предприятия

Генеральный директор краснокамского ООО «КАМА» Максим Писарев покинул пост. По данным «Ъ-Прикамье», с 9 октября предприятие возглавляет Владимир Дружков, занимавший должность гендиректора компании до господина Писарева.

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В пресс-службе компании «КАМА» подтвердили эту информацию, уточнив, что господин Дружков официально вступит в должность гендиректора предприятия 10 октября.

Напомним, Владимир Дружков возглавил ООО «КАМА» в июне 2020 года. В январе 2022-го его на посту генерального директора сменил член совета директоров компании Максим Писарев, а господин Дружков перешел на должность заместителя гендиректора по производству. В мае этого года Владимир Дружков покинул предприятие и трудоустроился техническим директором на Уральский завод противогололедных материалов (УЗПМ).

ООО «КАМА» базируется на площадке основанного в 1933 году Камского целлюлозно-бумажного комбината. Принадлежит инвесткомпании Augment Investments Limited, подконтрольной совладельцу «Фармстандарта» Виктору Харитонину, и учрежденному ей ООО «Лес Инвест Холдинг». Компания «КАМА» является первым в России производителем мелованной бумаги, а с апреля 2021 года выпускает также мелованный упаковочный картон. Стоит отметить, что производство мелованного картона было запущено и вышло на полную мощность в период, когда предприятием руководил господин Дружков. Выручка ООО «КАМА» в 2022 году составила 25,5 млрд руб., чистая прибыль — 5,9 млрд руб.