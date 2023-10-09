Перепродажи легковых машин в Татарстане в сентябре выросли до 16,3 тысячи

В Татарстане за сентябрь 2023 года перепродали 16,3 тыс. легковых машин, что почти на 2 тыс. единиц больше, чем год назад. Об этом говорится в сообщении агентства «Автостат».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Татарстан вошел в пятерку регионов страны по числу перепроданных в сентябре легковых автомобилей. Возглавляет данный список Москва с 33,9 тыс. машин. В тройку также вошли Подмосковье и Краснодарский край.

Всего в РФ за сентябрь перепродажи легковых машин составили почти 600 тыс. единиц, что на 17% больше, чем годом ранее.

"Ъ-Казань"