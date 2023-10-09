Движение троллейбуса №8 возобновят в Нижнем Новгороде с ноября

В Нижнем Новгороде с начала ноября возобновится движение троллейбуса №8, который будет ходить по маршруту от тоннеля Московского вокзала до поселка Дубравный, сообщает региональный Центр развития транспортных систем.

Ранее троллейбус уже ходил по этому маршруту, но осенью 2022 года он был закрыт. Чиновники посчитали, что он дублирует автобусные маршруты А-10 и А-95. Жители Сормовского, Московского и Канавинского районов, по которым следовал троллейбус, неоднократно просили вернуть его. Они отмечали, что при достаточно больших интервалах в движении автобусов, троллейбус был удобным способом добраться из одного района в другой.

После возобновления движения троллейбус будет следовать по улицам Ужгородской, Землячки, Ясной, Кима, Хальзовской, Свободы, Коминтерна, Сормовскому и Московскому шоссе.

Как ранее писал «Ъ-Приволжье», правительство Нижегородской области планирует ликвидировать часть троллейбусных маршрутов в Нижнем Новгороде из-за большого износа подвижного состава и сопутствующей инфраструктуры. В планах чиновников заменить троллейбусы на электробусы.

Андрей Репин