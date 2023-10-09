В Таганроге на фасаде многоквартирного дома по улице Фрунзе, 3 открыта мемориальная доска в честь бывшего генерального директора Таганрогского котлостроительного завода «Красный котельщик» (ТКЗ) Анатолия Паршина. По данному адресу он жил с 1980 по 2014 год. Об этом сообщила пресс-служба предприятия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В честь бывшего гендиректора «Красного котельщика» открыта мемориальная доска

Фото: Пресс-служба ПАО ТКЗ «Красный котельщик» В честь бывшего гендиректора «Красного котельщика» открыта мемориальная доска

Фото: Пресс-служба ПАО ТКЗ «Красный котельщик»

Открытие мемориальной доски приурочено к 100-летию со дня рождения Анатолия Паршина. В торжественной церемонии приняли участие представители местных органов власти, руководители и ветераны «Красного котельщика».

Герой Социалистического Труда, лауреат премии Совета Министров СССР, Заслуженный машиностроитель РСФСР, ветеран Великой Отечественной войны, Почетный гражданин Таганрога Анатолий Паршин начал свой трудовой путь инженером-конструктором на ТКЗ, спустя 10 лет стал главным инженером, а затем возглавил предприятие.

Сергей Иванов