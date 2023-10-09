AVA Group — титульный партнер фестиваля спорта IRONSTAR в Сочи

Фестиваль IRONSTAR 226 SOCHI SIRIUS 2023 прошел с 6 по 8 октября в Сочи и на федеральной территории Сириус

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Соревнования по триатлону среди любителей на так называемой «железной» дистанции: 3,86 км — плавание, 180 км — велогонка, 42 км — бег.

Этот фестиваль станет заключительным в сезоне 2023. В программе IRONSTAR — соревнования по триатлону среди любителей на дистанциях SPRINT, Olimpic, 113 и 226, Чемпионат России по триатлону на длинной дистанции, заплывы на открытой воде, женский забег и детский забег.

На территории проведения IRONSTAR холдинг AVA Group организовал площадку для участников. В зоне сбора гостей оборудована зона активностей, здесь можно сделать креативное фото, познакомиться с проектами холдинга на интерактивной панели AVALINE, окунувшись в виртуальную реальность, отдохнуть или поучаствовать в развлечениях с аниматорами. Отметим, в каждом жилом комплексе холдинг оборудует современные спортивные площадки, чтобы жители наших домов ставили не только личные, но и профессиональные рекорды, такие как победы в «железной» дистанции IRONSTAR.

Спорт для AVA Group — важная среда роста и развития. Сотрудники холдинга также принимают участие в соревнованиях. Состязания IRONSTAR привлекают самых активных и выносливых спортсменов, которые хотят проверить свои возможности на самых сложных дистанциях. Среди участников от холдинга и те, кто участвует в подобных соревнованиях не в первый раз.

«Компания поощряет стремление сотрудников заниматься спортом. Создавая новые возможности для спортивной самореализации, мы делаем акцент на здоровом образе жизни. Гордимся спортивными достижениями наших сотрудников и оказываем содействие»,— отметил президент ГК AVA Ваган Арутюнян.

AVA Group в этом году представят Александр Ленский (дистанция 113 км, индивидуальная), Денис Дроботенко (дистанция Olympic, в эстафете, беговой этап), Дарья Дроботенко (дистанция 5км, забег IRONLADY, категория «Элита»), Магда Карина, (дистанция 5км, забег IRONLADY), Екатерина Архарова (дистанция 5км, IRONLADY).

Поддерживаем и мотивируем сотрудников холдинга ставить личные рекорды. Как говорят: «В здоровом теле — здоровый дух», а именно такие люди готовы создавать новые, интересные проекты.

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