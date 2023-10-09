В Рыбинске женихам и невестам платили за фиктивные браки с иностранцам

Дзержинский районный суд Ярославля вынес приговор четверым подсудимым за организацию незаконной миграции. Они платили от 15 до 30 тыс. руб. мужчинам и женщинам за вступление в брак с иностранцами. Об этом сообщили в пресс-службе областного суда.

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В суде рассказали, что 32-летний повар из Средней Азии организовал ларек с шаурмой. За 30 тыс. руб. он убедил кассиршу ларька вступить в фиктивный брак с мигрантом, чтобы он получил разрешение на временное проживание. Потом повар с кассиршей и еще двумя жителями Рыбинска нашли трех женщин и трех мужчин и убедили их вступить в фиктивный брак с иностранцами за вознаграждение — для невест 20-30 тыс., для женихов — 15-20 тыс. руб. Всего преступной группе удалось организовать семь браков и незаконную миграцию семи граждан Таджикистана.

Реальный срок получил только повар: его приговорили к 1 году 9 месяцам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Остальные получили условные сроки.

Алла Чижова