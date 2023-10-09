Производитель молочной продукции из Чернушки улучшил работу с помощью нацпроекта

Чернушинский маслосыркомбинат «МаСКо», принимавший участие в национальном проекте «Производительность труда», успешно оптимизировал производство сметаны. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

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В течение шести месяцев эксперты Регионального центра компетенций (РЦИ) Пермского края помогали сотрудникам предприятия улучшить процесс производства продукции в цехе розлива цельномолочной продукции. Эксперты РЦИ и специалисты «МаСКо» провели аналитику заказов по видам продукции, рассчитали минимальный объем партии, который не превышает нормы расхода, и наладили планирование выпуска продукции с учетом этих факторов. Были организованы зоны слива и взвешивания сметаны, разработаны стандарты операционных процедур для них. В зоне хранения теперь установлены стеллажи с цветной маркировкой для разных видов продукции. Также был создан информационный центр, обратившись в который можно узнать о ежедневной выработке продукции, технологических потерях и процессах вовлечения сотрудников в систему непрерывных улучшений. Все это позволило сократить время протекания процесса на 44%, запасы в потоке – на 66%, а также увеличить эффективность производства, повысив выработку сметаны на человека в час на 60,7%.

Чернушинский маслосыркомбинат был основан в 1954 году. На протяжении всего периода работы комбинат не раз реконструировался и расширялся, осваивал новые виды продукции, например, сыр сулугуни. Сейчас «МаСКо» является одним из ведущих производителей молочной продукции в Пермском крае. Предприятие выпускает молоко, сыры, творог, йогурты и другие виды молочной продукции под торговой маркой «Точно молочно!».

Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин отмечал, что производительность труда имеет большое значение для бизнеса Прикамья и позитивно отражается на социально-экономической обстановке в регионе. «Все мероприятия нацпроекта направлены на укрепление экономического состояния предприятий, а, значит, и на стабильность региона. Кроме того, важную роль играет повышение профессионализма работников. Внедрение компаниями новых подходов в рационализации производственных процессов напрямую связано с себестоимостью продукции. На сегодняшний день в Пермском крае к нацпроекту присоединилась 121 компания», – подчеркивал глава региона.

Напомним, национальный проект «Производительность труда», инициированный президентом РФ Владимиром Путиным, призван создать условия для ежегодного прироста производительности труда в стране на 5% к 2024 году.