В Петербургском государственном институте кино и телевидения сменился ректор

В Санкт-Петербургском государственном институте кино и телевидения сменился ректор — должность заняла Екатерина Сазонова, сообщили в пресс-службе Минкультуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Минкультуры Фото: пресс-служба Минкультуры

Она начнет работать с 10 октября. Со 2 мая 2023 года госпожа Сазонова была временно исполняющими обязанности ректора института.

Екатерина Сазонова — выпускница экономического факультета СПбГИКиТ, кандидат экономических наук, доцент. С 2013 года занимает

должность декана факультета дополнительного образования. За время работы в институте опубликовала 89 научных работ.

Это уже третья смена ректора в СПбГИКиТ за последние два года. В 2021 году должность ректора покинул Александр Евменов спустя 10 лет работы. Затем институт возглавила продюсер и сценарист Наталия Горина, которая ушла с должности через год.

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