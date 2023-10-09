Нижегородский лингвистический университет открыл Центр русского языка в Иране

Центр русского языка открылся под эгидой нижегородского лингвистического университета (НГЛУ) в университете Шахида Бахонара в городе Керман (Иран). Об этом сообщили в пресс-службе НГЛУ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: НГЛУ Фото: НГЛУ

В университете Шахида Бахонара будет развиваться славистика и русистика, в НГЛУ — иранистика. В частности, в лингвистическом университете будут изучать персидский язык, историю и культуру Ирана. Вузы планируют обмениваться преподавателями и студентами, вести совместную исследовательскую и издательскую деятельность, организовывать культурные мероприятия.

Университет Шахида Бахонара подписал соглашение о сотрудничестве с НГЛУ в июле 2023 года, став для нижегородского университета первым иранским вузом, заключившим подобный договор.

Ранее Мининский университет (НГПУ) открыл Центр открытого образования на русском языке в индийском университете Чаудхари Чаран Сингха. В рамках сотрудничества запланированы курсы для студентов и преподавателей русского как иностранного.

Елена Ковалева