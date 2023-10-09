DOGMA завершила строительство пятой очереди микрорайона «Самолет»

Федеральный девелопер DOGMA сдал в эксплуатацию все шесть многоквартирных домов пятой очереди микрорайона «Самолет».



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Общая площадь жилой недвижимости превысила 98 тысяч квадратных метров.

Пятая очередь микрорайона «Самолет» — это шесть 16-этажных домов комфорт-класса. Точно в срок сдано более 2300 квартир в 25-30 литерах. Общая жилая площадь превышает 98 тысяч кв. м, площадь коммерческой недвижимости — более 10 тысяч кв. м. К каждому корпусу примыкают открытые автомобильные парковки, а в цоколях размещены подземные паркинги, общей вместимостью обоих видов на 1000 машин. Дома расположены внутри микрорайона по улицам имени Ивана Беличенко и Константина Гондаря, названных в честь Георгиевских кавалеров Первой мировой войны.

Все дома сдаются с полностью благоустроенной территорией вокруг. Это детские, волейбольные, баскетбольные площадки с безопасным покрытием, воркаут-зоны, уличные тренажеры, озеленение, пешеходные дорожки и локации для отдыха. Каждое здание включает в себя современные бесшумные лифты, специальные кладовые для хранения вещей, парковки для велосипедов. На вторых этажах есть квартиры с террасами, на верхних — панорамное остекление.

В шаговой доступности от домов находится большая часть запланированных социальных объектов микрорайона, а также появятся прогулочный бульвар, торговые галереи, скейт-парк, рекреационная зона с искусственным озером, храмовый комплекс. В настоящее время компания завершает строительство двух детских садов и двух школ, после чего объекты будут переданы муниципалитету.

Микрорайон «Самолет» от DOGMA спроектирован с учетом комплексного развития территории, которое предусматривает строительство жилых кварталов, социальных, медицинских, спортивных, коммерческих и других объектов. Это один из крупнейших строительных проектов на юге, расположен он в районе Западного обхода Краснодара.

Общая площадь микрорайона составит 144 га, на территории планируется возвести 66 многоквартирных домов, из которых 30 уже сданы точно в срок. В совокупности здесь будет жить более 32 тысяч семей. Выдача ключей будущим жителям недавно сданных корпусов — 28 и 29 литеры — начнется в ближайшее время.

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1dogma. ООО Специализированный застройщик "Самолет -5" (Застройщик Входит в ГК DOGMA). С проектной декларацией можно ознакомиться на сайте https://наш.дом.рф