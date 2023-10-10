Как по нотам

Решение о введении с 1 октября экспортных пошлин, привязанных к курсу рубля, ощутимо ударило по карману экспортеров, о чем они не устают заявлять. Отрасль за отраслью подсчитывает потери, под угрозой поставки электроэнергии, ювелирных изделий, отрубей, зернобобовых и множества других товаров. Отдельные сегменты требуют сделать для них исключение, а компании пересматривают ожидания по прибыли.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Наталья Скорлыгина

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Наталья Скорлыгина

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Чуть менее заметно, что это решение вызвало ожидаемый организационный кавардак. Например, постановление правительства, вводящее пошлины, было принято 21 сентября, но до начала октября технически ничего сделать экспортеры не могли: подать декларации уже с уплатой пошлин было невозможно, а без них — бессмысленно. На границе с Грузией встали грузовики с товарами, на которые пришлось перерасчитывать таможенные платежи, чтобы пройти контроль.

ФТС выпустила отдельную инструкцию, где разъясняла изменения в порядке таможенного декларирования товаров с учетом новых правил, однако не всем это помогло. Возникли вопросы, касающиеся вывоза товаров, попавших под постановление, физлицами «для себя», поскольку по решению совета ЕЭК от 2017 года, если с территории союза вывозятся товары, в отношении которых его членом установлены вывозные пошлины, то они уже не относятся к товарам для личного пользования, и, следовательно, физлицам можно их везти только с декларированием и уплатой пошлин.

Местами дело доходило до полного абсурда. Так, президент таможенно-логистического брокера KBT Юлия Шленская рассказывает, что ее компания, как и другие участники рынка, регулярно отправляет за границу (например, в иностранные банки) почтой документы, подтверждающие факт выполненных работ иностранными транспортными компаниями и т. п. И тут от «Почты России» пришел отказ — таможня не пропустила документы, которые прежде всегда оформлялись как беспошлинный экспорт с подачей декларации. «Потому что код товара — в списке постановления правительства о пошлинах (48-я группа, где бумага и картон),— рассказывает она.— И выходит, за вот эти документы необходимо уплачивать экспортные пошлины».

Участники рынка связывают казусы с поспешностью принятия решения о пошлинах и беспрецедентным размахом их введения в целом. Для производителей, логистов и обычных граждан уплата пошлины внезапно стала правилом, а не исключением — со всеми вытекающими финансовыми и организационными последствиями.

Теперь, видимо, главное – сохранять спокойствие и проявлять креативность. Вот, например, по документам стали искать другой код ТНВЭД и оказалось, что прекрасно подходят музыкальные ноты — группа 49, не подпадающая под постановление.