Между Казанью и Ташкентом могут возобновить прямые ж/д рейсы

Прямые железнодорожные рейсы между Казанью и Ташкентом планируют открыть в следующем году. Об этом заявил глава Минтранса Татарстана Фарит Ханифов, сообщает пресс-служба мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Напомним, курсирование поездов приостановили в 2020 году на фоне пандемии коронавируса. В данный момент для их возобновления требуется согласие всех стран, по которым идет железная дорога. Помимо Узбекистана и России в их число входит Казахстан. РФ уже согласовала, а остальные страны рассматривают документ.

Кроме того, рассматривается увеличение интенсивности авиарейсов между Татарстаном и Узбекистаном. В настоящее время между Казанью и Ташкентом курсируют два самолета в неделю.

"Ъ-Казань"