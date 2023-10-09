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Ограничение движения вводятся на улицах Бородина и Свободы в Ижевске

В столице Удмуртии на улицах Бородина и Свободы ввели ограничение на движение транспорта из-за работ по строительству теплотрассы. Водителей просят предусмотреть пути объезда, сообщает пресс-служба администрации города.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В частности, с 9 по 18 октября владельцы транспорта не смогут беспрепятственно проехать по ул. Свободы в районе Дома профсоюзов. Здесь дорога будет сужена на одну полосу движения в направлении ул. Красногеройская. С 10 по 18 октября полностью закроют проезд по ул. Бородина возле Дома профсоюзов.

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