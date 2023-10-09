В Петербурге усилили маршрут №76 дополнительными автобусами

С 9 октября на автобусный маршрут №76, связывающем Приморский район с центром города, выпустили дополнительные автобусы, сообщили в администрации Петербурга.

Маршрут соединяет «Автобусную станцию “Ул. Шаврова”» с Московским вокзалом. Теперь на линии работает 21 автобус, выполняя 152 рейса в день. Интервал движения составляет 14-16 минут.

С 10 октября будут усилены еще два маршрута. №215 (г. Сестрорецк, ул. Володарского — г. Кронштадт, пр. Ленина). На линии будет выполняться 42 рейса в будние дни и 32 — в выходные. На маршруте №61 (Челябинская ул. — станция метро Академическая) количество рейсов увеличится до 194 в будни и до 168 в выходные. Интервалы между автобусами сократятся до 8-9 минут в утренний час пик и до 9-15 минут в вечерний.

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