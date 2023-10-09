Утвержден проект реконструкции производства синтетических смол в Ярославле

Проект реконструкции предприятия по производству синтетических смол ООО «Дугалак» в Ярославле получил положительное заключение экспертизы. Соответствующая информация размещена на сайте «Единого государственного реестра заключений».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба мэрии города Ярославля Фото: пресс-служба мэрии города Ярославля

Проектная документация предприятия на реконструкцию получила положительное заключение 6 октября, сведения внесены в единый реестр заключений. Само здание предприятия находится в Ярославле на улице Спартаковской 1д.

Ранее «Ъ-Ярославль» сообщал, что в работе ООО «Дугалак» выявляли нарушения природоохранного законодательства при обращении с промышленными доходами. Однако тогда же пояснили, что предприятие находится в стадии реконструкции.

Компания «ДУГАЛАК» создана в 1999 году со 100% иностранным капиталом и занимается производством полиэфирных смол и полуфабрикатных лаков. OOO «ДУГАЛАК» является первой иностранной компанией, производящей данные материалы на территории Российской Федерации. Производство осуществляется на двух производственных площадках в Ярославле и в городе Шабац, Республика Сербия. В Ярославле ООО «Дугалак-Инвест» зарегистрирован с 2007 года.

Алла Чижова