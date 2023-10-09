Антимонопольное дело возбудили против «Лукойла» в Удмуртии из-за цен на дизель

В Удмуртии компанию «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт» заподозрили в злоупотребления доминирующим положением на рынке и возбудило антимонопольное дело. Причиной стала розничная стоимость дизельного топлива на заправках, сообщает пресс-служба регионального УФАС России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Установлено, что с января по март закупочная цена зимнего дизельного топлива снизилась на 34%. Однако на заправках компании ценник за топливо не стал меньше и остался на уровне 60,36 руб. за литр. При этом в апреле по июль организация продавала более дешевое летнее дизельное топливо, а цена осталась такой же. В этот же самый период у конкурентов стоимость была ниже на 2-4 руб.

В компании экономически обоснованных расчетов предоставить не смогли. «Объясняя свою ценовую политику, организация ограничилась общими фразами — маржинальность, рентабельность продаж, сложившаяся рыночная конъюнктура, а также "повышение" закупочных цен»,— сказано в сообщении.