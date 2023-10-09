Обозреватель “Ъ FM” Светлана Бардина рассказывает, в каких локациях реализуются масштабные проекты, и сколько стоят такие активы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В сегменте новостроек заметен тренд на крупные проекты. Это жилые комплексы с несколькими корпусами, большой благоустроенной внутренней территорией с парковыми зонами, а также детскими и спортивными площадками. Или деловые пространства, наполненные различными сервисами и инфраструктурой, но таких крупных площадок в Москве совсем немного. А в центре города — и вовсе дефицит. Сейчас в столице представлено в реализации 45 площадок площадью от 1 гектара, посчитали эксперты портала Arendator.ru

Суммарная площадь всех экспонируемых в столице площадок поставляет около 245 гектаров. Новомосковский административный округ — лидер по объему гектаров земли, на которых может начаться жилищное строительство. Здесь почти 45 гектаров. Совокупно они оцениваются в 6 млрд руб. Три пятых всех площадей распределены между девятью объектами на территории соседнего Троицкого округа. Но в силу удаленности локаций на них установлен весьма умеренный прайс. Вместе эти активы можно купить за 2,5 млрд руб.

Среди 45 просторных площадок под жилищное или офисное строительство преобладают юниты площадью от одного до полутора гектаров. Таких участков 12. Еще 14 лотов — от полутора до двух гектаров.

Каждый пятый участок земли площадью свыше 1 га имеет ценник до 200 млн рублей, каждый третий — от 200 млн руб. до 500 млн рублей. Стоимость еще восьми юнитов — в диапазоне от 400 тыс. руб. до1 млрд руб. Также в экспозиции насчитывается 13 участков с прайсом более 1 млрд руб.