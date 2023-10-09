«Кепка работает как альтернативная Bluetooth-клавиатура»

Обозреватель “Ъ FM” Александр Леви рассказывает о стилизованной под имперских штурмовиков электробритве от Panasonic, кепке-клавиатуре от Google и пиве от производителя смартфонов Nothing.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Google Japan Фото: Google Japan

Бренд Nothing, выпускающий смартфоны и наушники, внезапно начал продавать собственное пиво. Хотя об этом намерении он рассказал еще 1 апреля. Но тогда по понятным причинам сообщение приняли за розыгрыш. Якобы в шутку обещанный к прошедшему лету напиток в октябре стали продавать в Лондоне — в фирменном магазине Nothing. За упаковку из шести алюминиевых банок просят 20 фунтов или почти 2,5 тыс. руб.

Свое пиво вендор описывает как хрустящий нефильтрованный рисовый лагер, который отличается тонким солодовым профилем и идеально сбалансированным хмелем сорта Казбек. Пока напиток реализовывают только в Великобритании. Но компания Nothing заверила, что планирует распространить его и в других регионах.

Между тем сотрудники японского подразделения Google разработали кепку. Головной убор не только защищает от солнечных лучей, но и работает как альтернативная Bluetooth-клавиатура. Для того чтобы печатать с ее помощью, нужно вращать головным убором, а для подтверждения выбранных символов или слов — нажать на него сверху.

Очевидно, что гаджет больше развлекательный, нежели полезный. Более того, купить его не получится, но можно сделать самостоятельно. Авторы опубликовали на GitHub схему для сборки электронной начинки. А внешняя видимая часть кепки может быть любой. Создатели приложили чертеж своего варианта, который можно сделать с помощью обычного картона. Куда больший выбор есть у пользователей с доступом к 3D-принтеру.

Японский вендор Panasonic тоже позволил себе безумства. Но пошел проверенным путем — объединился с невероятно популярным брендом «Звездные войны». Компания выпустила в продажу версию довольно распространенной сеточной электробритвы Arc3 начального уровня, стилизованную под имперских штурмовиков. Защитная крышка отлично имитирует шлем космических воинов.

Исключительно имиджевое решение лишено технических изысков. За привлекательность темной стороны отвечает датчик плотности щетины, автоматическая регулировка мощности, линейный двигатель с частотой до 39 тыс. поперечных срезов. Встроенный откидной триммер в прошлых версиях бритвы был посредственным — полагаю, и в этой его не поменяли. Бластер или световой меч к бритве не прилагается. Стоимость специальной версии — $150.