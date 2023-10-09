Жук-короед угрожает существованию пихтового леса в Прикамье

Жук-короед уссурийский полиграф может полностью уничтожить пихтовый лес в особо охраняемой территории «Лунежские горы». Об этом сообщается на странице центра активного отдыха «Полазна» в соцсети.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: страница центра активного отдыха «Полазна» в соцсети Фото: страница центра активного отдыха «Полазна» в соцсети

«Сегодня на территории ООПТ “Лунежские горы” специалистами из Новосибирска проводятся исследования пихтового леса, которому осталось жизни два-три года, и тому причиной маленький жучок уссурийский полиграф»,— сообщили работники центра.— В Новосибирске и области пихтового леса уже практически не осталось. Чтобы так не произошло и у нас, в Пермском крае, нужно срочно провести ряд мер по уничтожению этого паразита».

Ландшафтный природный резерват «Лунежские горы» занимает площадь 662 га и расположен в Добрянском районе Пермского края.