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Коммерсантъ FM
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Изменения в закон о заключении под стражу поддержал комитет Госдумы по госстроительству

Изменения в закон о заключении под стражу поддержал комитет по госстроительству

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал принять первом чтении изменения в закон о заключении под стражу (статья 108 Уголовно-процессуального кодекса РФ). Поправки подразумевают арест подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений средней тяжести только в том случае, если преступление носит насильственный характер, сообщает ТАСС. Проект изменений 15 июня в Госдуму внес Верховный суд.

Исключить заключение под стражу за ненасильственное преступление средней тяжести предлагают для женщин, у которых есть малолетние дети. За насильственное преступление средней тяжести отправлять под стражу предлагают только в исключительных случаях — такое исключение сейчас действует только по отношению к несовершеннолетним.

Согласно тексту документа, запретить отправлять в СИЗО предлагают людей с тяжелыми заболеваниями при наличии медицинского подтверждения.

Петр Бузлаев

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