Челябинское УФАС подтвердило картельный сговор поставщиков лекарств

Управление ФАС России по Челябинской области признала картельный сговор в действиях трех поставщиков лекарственных средств – ООО «Фармсклад» (Челябинская область), «Портер» (Московская область) и «А-фарм» (Башкирия). Окончательное решение вынесено по антимонопольному делу, которое рассматривается с конца прошлого года, сообщает пресс-служба Челябинского УФАС.

В 2019-2021 годах компании участвовали в торгах на поставку лекарств на территории 20 регионов РФ. Антимонопольная служба установила, что для заключения контрактов по максимальным ценам, участники картеля использовали модель поведения «единственный победитель» –участники заранее определяли компанию, которая первая подаст заявку или сделает первое ценовое предложение и впоследствии станет победителем. В случае отсутствия иных участников цена закупки снижалась не более, чем на 1%.

В ходе внеплановой проверки УФАС на рабочих столах сотрудников одной организации были обнаружены документы, связанные с деятельностью конкурентов. Кроме того, участники картеля использовали единую инфраструктуру для оформления сертификатов ЭЦП, идентичные IP-адреса для подачи заявок на участие в закупках и ценовых предложений. Общая начальная цена контрактов, где действовал картельный сговор, составила 19 млн руб.

За нарушение закона «О защите конкуренции» участники картеля будут привлечены к административной ответственности.

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