Жителю Саратовской области дали 12 лет за подожженные релейные шкафы

Саратовский областной суд рассмотрел дело о диверсии (ч. 1 ст. 281 УК РФ) на железной дороге, сообщила пресс-служба инстанции.

Судья Александр Глухов изучил дело Алексея Кочеткова. Фигурант не позднее 15 марта списался в Telegram с неким лицом, которое предложило за 10 тыс. руб. поджигать релейные шкафы, «являющиеся неотъемлемой частью оборудования автоматической блокировки и входящих в состав оборудования железнодорожных станций».

Получив инструкции и координаты целей, подсудимый Кочетков вскрыл монтировкой два шкафа автоматической блокировки перегона «Зоринский — Трофимовский-2», облил их бензином и поджег при помощи газовой горелки и баллона. Ущерб ОАО «РЖД» оценили в 76,1 тыс. руб.

Алексея Кочеткова приговорили к пяти годам тюрьмы и семи годам колонии особого режима с взысканием в пользу РЖД 74,6 тыс. руб. и 20 тыс. незаконно полученных рублей — в доход государства. Уточняется, что для Саратовский областной суд впервые рассмотрел дело о диверсии.

Дарья Васенина

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