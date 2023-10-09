В Мелеузе сотруднику ГИБДД вынесен приговор за получение взяток

Мелеузовский районный суд вынес приговор бывшему инспектору ДПС местного отдела полиции 31-летнему Михаилу Суслову. Он признан виновным в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ), получении взятки (ч. 3 ст. 290 УК РФ) и мелком взяточничестве (ч. 1 ст. 291.2 УК РФ), сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

Установлено, что с апреля 2021 года по апрель 2022 года Михаил Суслов, останавливая автомобили для проверки, выявил водителей в состоянии алкогольного опьянения и лишенных водительских прав. Он не пресек правонарушения и не составил административные протоколы, за что получил более 53 тыс. руб. Сумма взяток варьировалась от 4 тыс. руб. до 20 тыс. руб., которые перечислялись на карту подсудимого и его супруги.

Михаил Суслов частично признал вину.

Суд назначил ему наказание в виде пяти лет принудительных работ с удержанием 5% в доход государства, с лишением права занимать должности в правоохранительных органах на пять лет.

Взяткодатели также осуждены судом к различным наказаниям.

Майя Иванова

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