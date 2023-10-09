РЖД за девять месяцев нарастила перевозки черных металлов на 4,4%

Перевозки черных металлов по сети «Российских железных дорог» (РЖД) с начала января по конец сентября текущего года увеличились до 67,5 млн тонн, или на 4,4%, относительного аналогичного периода 2022 года. Об этом говорится в материалах РЖД, выдержки из которых приводит «Интерфакс».

Внутренние перевозки черных металлов за девять месяцев 2023-го составили 44,7 млн тонн. По сравнению с январем—сентябрем прошлого года показатель вырос на 11,4%. Международные перевозки, наоборот, сократились на 7,1%, до 22,8 млн тонн, в том числе транспортировка через порты на 15,1%, до 13,9 млн тонн. Транспортировка через погранпереходы увеличилась на 9,3%, до 8,87 млн тонн.

Доля российских предприятий в перевозках черных металлов в январе—сентябре 2023 года:

НЛМК (MOEX: NLMK): отгрузка по России — 3,7 млн тонн (+117,9% к январю—сентябрю 2022-го); экспорт — 5,8 млн тонн (+92%); всего — 9,5 млн тонн (+100,5%);

ММК (MOEX:MAGN): отгрузка по России — 6,7 млн тонн (+125,4%); экспорт — 1,6 млн тонн (94,5%); всего — 8,3 млн тонн (+118%);

«Северсталь» (MOEX: CHMF): отгрузка по России — 4,9 млн тонн (+112,4%); экспорт — 649,8 тыс. тонн (+40%); всего — 5,5 млн тонн (+92,7%);

«Евраз ЗСМК»: отгрузка по России — 1,7 млн тонн (+103%); экспорт — 2,2 млн тонн (+77,1%); всего — 3,9 млн тонн (+86,6%);

«Евраз НТМК»: отгрузка по России — 1,7 млн тонн (+101,9%); экспорт — 1,5 млн тонн (+93%); всего — 3,2 млн тонн (+97,6%);

ОЭМК («Металлоинвест»): отгрузка по России — 863,5 тыс. тонн (+141%); экспорт — 1,6 млн тонн (+86,3%); всего — 2,4 млн тонн (+100%);

«Уральская сталь» (ЗТЗ): отгрузка по России — 1,04 млн тонн (+98,2%); экспорт — 1,1 млн тонн (+141%); всего — 2,1 млн тонн (+116,7%);

ЧМК («Мечел»): отгрузка по России — 1,6 млн тонн (+94,4%); экспорт — 414,4 тыс. тонн (+108,6%); всего — 2 млн тонн (+96,9%);

ВМЗ (ОМК): отгрузка по России — 1,5 млн тонн (+92,4%); экспорт — 94,1 тыс. тонн (+76,1%); всего — 1,6 млн тонн (+91,3%);

«Тулачермет» (ПМХ): отгрузка по России — 921,9 тыс. тонн (+110%); экспорт — 517,5 тыс. тонн (+108,5%); всего — 1,4 млн тонн (+109,5%).

Импорт черных металлов железнодорожным транспортом в Россию в январе—сентябре вырос на 28,9% и составил 2,8 млн тонн, а экспорт сократился на 10,3%, до 18,9 млн тонн.