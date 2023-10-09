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В Новороссийске из школы №27 эвакуировали детей из-за сообщения о минировании

В Новороссийске учеников школы №27 в микрорайоне Мысхако эвакуировали из-за сообщения о минировании. Об этом «Ъ-Кубань» сообщил глава отдела гражданской защиты администрации Новороссийска Игорь Васильев.

Письмо с информацией о минировании учебного заведения пришло на электронный адрес школы. На место прибыли экстренные службы.

При осмотре здания взрывоопасных предметов не обнаружено.

Анастасия Донскова

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