Бизнес-Конференция «1000 ГЕКТАР» — форум и выставка

Бизнес-Конференция «1000 ГЕКТАР» о проблемах и способах их решения для растениеводов пройдет 2 ноября 2023 года в Клубе загородного отдыха Усадьба «Фамилия», Краснодарский край, Динской район, ст. Пластуновская

Участники обсудят маржинальность и перспективность выращивания различных культур в современных экономических реалиях и средства для повышения рентабельности хозяйства.

Главные темы Бизнес-Конференции:

Что выращивать в следующем сезоне, чтобы получить и увеличить прибыль. Подводим итоги сезона по урожайности и цене на продукцию. Обсуждаем, как скорректировать посевные площади на следующий сезон, чтобы получить максимальную прибыль. Выбираем маржинальные культуры.

Средства управления урожаем. Различия между классическими и оригинальными средствами защиты растений. Органика против химии — плюсы и минусы выбора.

Агрострахование. Плюсы и минусы. Новые программы агрострахования. Какие сложности возникают при работе со страховыми компаниями у аграриев.

В рамках Бизнес-Конференции состоится выставка, которая станет удобным местом для размещения стендов компаний-участников, позволит им заявить о своей продукции и услугах.

Организатор — Аграрная газета «Земля и Жизнь».

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