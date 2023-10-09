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Коммерсантъ FM
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Аэропорт Гамбурга закрыт из-за угрозы теракта, проверяют рейс из Тегерана

Из-за угрозы террористического акта аэропорт Гамбурга закрыт, сообщили в его пресс-службе. Взлет и посадка самолетов не производяится.

Немецкая телерадиокомпания NDR сообщает, что аэропорт был закрыт из-за угрозы, которая пришла на электронную почту полиции. В письме сообщалось, что на борту самолета из Тегерана заложена бомба. Самолет из иранской столицы приземлился в Гамбурге около 12:20 по местному времени (13:20 по мск). На борту находились 198 пассажиров и 16 членов экипажа. С 12:40 все рейсы в аэропорту отменены.

Немецкие правоохранители начали обследование самолета. Пассажиры и экипаж выведены в безопасное место, их багаж обыскивают.

Александра Горошилова

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