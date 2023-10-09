Два предприятия Прикамья получат 20 млн рублей на развитие агротуризма

Министерство сельского хозяйства России подвело итоги конкурсного отбора бизнес-проектов сельхозпредприятий на предоставление федерального гранта «Агротуризм» в 2024 году. В первую двадцатку победителей вошли два предприятия из Пермского края, сообщает пресс-служба губернатора. Средства на реализацию своих инициатив получат два проекта: VAYRI GAZAN (с армянского «дикий зверь») от ИП А. С. Киракосян из Верещагинского округа и «Космическая легенда КАРША-вель» от СПССК «АГРОРУСЬ» из Чайковского округа.

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Проект «VAYRI GAZAN» выиграл 10 млн руб. на развитие инфраструктуры для оказания экскурсионных и туристических услуг на ферме в Верещагинском округе. На сегодняшний день оказание услуг по туристической деятельности организовано на благотворительной основе.

Агропредприятие, единственное в крае, развивает ферму по разведению редких пород овец, а также выращивает лошадей, коз и других животных. На предприятии есть питомник, где разводят редкие породы собак. На средства гранта предприятие планирует создать место для кемпинга.

СПССК «АГРОРУСЬ» также получит 10 млн руб. на реализацию проекта «Космическая легенда КАРША-вель». Кооператив под руководством Андрея Янкина перерабатывает более 200 т мяса в год: мясо крупного рогатого скота, птицы, свинины. Реализация продукции выстроена через сеть фирменных магазинов в городе Чайковском, а также через федеральную сеть «Лента».

На грантовые средства сельскохозяйственный кооператив планирует организовать зону для проживания гостей (экодомики) и кормить их мясными продуктами. Одним из направлений проекта также будет организация кулинарных мастер-классов.

По информации краевого минагро, всего в федеральном конкурсе приняли участие 164 предприятия. Победителями стали 92 проекта из 48 регионов страны, которые получат господдержку в форме грантов в размере от 3 до 10 млн руб. в зависимости от доли инвестирования в проект. Претендовать на максимальную сумму гранта могут предприниматели, доля собственных средств которых составит не менее 25% стоимости проекта. Грантовые средства можно будет направить на благоустройство, закупку оборудования и инвентаря, обустройство мест для проживания туристов и другие цели. Общий объем федерального финансирования в 2024 году на развитие сельского туризма составит 700 млн руб.

Напомним, фермерские хозяйства Прикамья могут воспользоваться и другими мерами господдержки, которые предусматривают различные формы помощи на разных стадиях развития — от консультирования до компенсации части затрат при реализации крупных инвестпроектов. На развитие отрасли АПК ежегодно по поручению главы Прикамья Дмитрия Махонина направляется из бюджета более 3 млрд руб.

В 2023 году средства на реализацию своих проектов получили два предприятия — агроусадьба «Острова» в Осинском округе и осетровая ферма «ДоброFish» из Добрянки.