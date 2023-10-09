Жителя Мензелинска будут судить за незаконную ловлю речных раков

В Татарстане житель Мензелинска пойдет под суд за незаконную ловлю речных раков. Об этом сообщает пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Следствие считает, что мужчина ловил рыбу в акватории реки Камы около Мензелинска летом текущего года. Делал он это на моторной лодке при помощи сети-раколовки. Всего ему удалось выловить 465 раков. Сумма ущерба от его действий превысила 50 тыс. руб.

Сотрудники транспортной полиции пресекли деятельность обвиняемого, после чего они изъяли у него сеть и лодку. Его дело рассмотрит мировой суд судебного участка №1 по Мензелинскому судебному району.

"Ъ-Казань"