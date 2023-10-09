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обновлено 14:50

Дождь со снегом и до +9°С ожидается в Удмуртии на этой неделе

В Удмуртии температурный фон сохранится до 12 октября, сообщает пресс-служба гидрометцентра региона. По ночам столбик термометра будет опускаться до -2..+3°С, а днем не превысит +2..+7°С. Временами пройдет дождь и мокрый снег, но постоянного снежного покрова не ожидается.

Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

В пятницу пройдут дожди, а температура воздуха незначительно повысится. Так, ночью столбик термометра окажется на уровне +1..-6°С, днем — +4..+9°С. При этом порывы ветра усилятся до 12-17 м/с.

По предварительному прогнозу, в выходные ветреная погода сохранится, а интенсивность осадков ослабнет. Температурный фон при этом не изменится.

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