Дождь со снегом и до +9°С ожидается в Удмуртии на этой неделе

В Удмуртии температурный фон сохранится до 12 октября, сообщает пресс-служба гидрометцентра региона. По ночам столбик термометра будет опускаться до -2..+3°С, а днем не превысит +2..+7°С. Временами пройдет дождь и мокрый снег, но постоянного снежного покрова не ожидается.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

В пятницу пройдут дожди, а температура воздуха незначительно повысится. Так, ночью столбик термометра окажется на уровне +1..-6°С, днем — +4..+9°С. При этом порывы ветра усилятся до 12-17 м/с.

По предварительному прогнозу, в выходные ветреная погода сохранится, а интенсивность осадков ослабнет. Температурный фон при этом не изменится.