«Разговоры об отставке главного тренера "Спартака" не стали тише»

Московское «Динамо» потеряло очки в домашнем матче с одним из аутсайдеров РПЛ «Факелом». Встреча завершилась вничью (0:0). Эксперты назвали этот результат одним их самых неожиданных в 11-м туре. Эмоциональных же матчей в минувшие выходные было сразу два. «Краснодар» обыграл дома «Ростов» (3:2), хотя после первого тайма хозяева уступали (0:2). А Москве в дерби «Спартак»—ЦСКА на «Открытие Арене» бывший игрок армейцев Хесус Медина спас красно-белых от поражения сравняв счет на 97-й минуте. Встреча завершилась вничью (2:2). Подробности — у спортивного обозревателя “Ъ FM” Владимира Осипова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

От дерби болельщики всегда ждут огня, и в этот раз команды эти ожидания не обманули. Да, можно говорить об ошибках, о не лучшем состоянии ЦСКА и «Спартака» в данный момент, но разве это важно, когда эмоции бьют через край, а на поле все искрит от желания футболистов победить. А уж какие голы забивались в этой встрече — вообще загляденье. Например, оба мяча, которые отправил в ворота красно-белых Милан Гайич, сделав при этом первый дубль в карьере. И мяч спартаковца Квинси Промеса в конце первого тайма, после которого счет стал 1:1, можно смело презентовать на самые красивые голы тура.

Так что тот, кто, несмотря на погоду, все-таки решился отправиться на «Открытие Арену», точно не прогадал. Кстати, на трибунах собралось больше 25 тыс. человек. Но самой невероятной, конечно, стала концовка. Армейцы вели (2:1), и когда уже казалось, что победитель в дерби ясен, «Спартак» отыгрался. Это произошло на 97-й минуте.

Но, несмотря на такую концовку, после финального свистка практически все эксперты пришли к мнению, что лучше в этот день в футбол играл все-таки ЦСКА. Даже легендарный спартаковец Андрей Тихонов говорил об этом:

«В целом по игре ЦСКА был конкретнее в своих атаках, в их качестве. Нападение легковесное и у армейцев, и у "Спартака". Но у ЦСКА оно все-таки выглядело более правильно».

Более того, бывший армеец Игорь Корнеев открыто заявил, что при Гильермо Абаскале «Спартак» уже не тот:

«Конечно, они добились важных очков. Но мне кажется, с Абаскалем "Спартак" выглядит уже никаким».

Похоже, несмотря на невероятное спасение в дерби, разговоры об отставке главного тренера народной команды не стали тише. По мнению футбольного эксперта Владислава Радимова, Гильермо Абаскаль сам не против покинуть свой пост:

«Считаю, что Абаскаль ждет, когда его уволят. Составом, который он выбирает на игру, своими заменами и всем своим видом он показывает, что не хочет здесь работать. Результат тут постольку-поскольку. И он прекрасно понимает, что чем скорее его уволят, тем больше он получит предложений».

Сейчас в РПЛ грядет двухнедельная пауза, и кто знает, может быть, в истории с Абаскалем и «Спартаком» в это время наступит ясность. Ну а болельщики пока будут следить за сборной России по футболу, которая проведет две встречи. Уже в ближайший четверг подопечные Валерия Карпина сыграют с командой Камеруна. Матч пройдет в Москве на стадионе «Динамо». А в начале следующей недели, 16 октября, нас ждет игра Кения— Россия, которая состоится в Турции.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".