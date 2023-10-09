На Кубани количество споров по защите интеллектуальных прав выросло на 64%

В Краснодарском крае за девять месяцев 2023 года число дел о защите интеллектуальной собственности выросло на 64% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом «Ъ-Кубань» рассказали в пресс-службе Арбитражного суда Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: pxhere.com Фото: pxhere.com

«Согласно статистическим данным в Арбитражный суд Краснодарского края за 9 месяцев 2022 года поступило – 815 исковых заявлений об охране интеллектуальной собственности, за 9 месяцев 2023 года – 1340», – отметили в АСКК.

С чем связан рост, в суде не уточнили. Согласно данным из картотеки арбитражных дел, серию исков по защите интеллектуальных прав к предпринимателям и организациям Кубани в этом году подала волгоградская компания «Восьмая заповедь». Компания известна тем, что предъявляет многочисленные иски к СМИ по авторским правам на фотографии. За весь период своей деятельности «Восьмая заповедь» направила в арбитражные суды более 1 тыс. исковых заявлений. Около сотни исков в кубанский арбитраж подал правообладатель бренда Zinger — ООО «Зингер СПб». Истец требует с предпринимателей компенсаций за незаконное использование товарного знака.

Наталья Решетняк

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