Альберта Суяргулова представили в качестве нового прокурора Татарстана

Первый заместитель генпрокурора РФ Анатолий Разинкин представил коллективу прокуратуры Татарстана ее нового руководителя Альберта Суяргулова. Об этом сообщает пресс-служба надзорного органа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба прокуратуры Татарстана Фото: пресс-служба прокуратуры Татарстана

Также на мероприятии присутствовали главы республиканских ведомств и подразделений правоохранительных органов, сказано в сообщении.

Альберт Суяргулов работают в органах прокуратуры с 2010 года. В том числе он работал во Всеволожской городской прокуратуре, прокуратуре Ленинградской области, а также в прокуратурах Выборгского и Курортного районов Санкт-Петербурга. С конца 2022 года занимал должность заместителя прокурора Санкт-Петербурга. Прокурором Татарстана был назначен указом президента РФ Владимира Путина 29 сентября.

Ранее с 2013 года прокуратурой Татарстана руководил Илдус Нафиков. Президент РФ назначил его прокурором Марий Эл.

Кирилл Антонов "Ъ-Казань"