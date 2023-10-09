Пензенская и Тамбовская области подписали соглашение о развитии сел

Соглашение о развитии сельских территорий подписали министерства сельского хозяйства Пензенской и Тамбовской областей, сообщила пресс-служба правительства первого региона.

Документ на выставке «Золотая осень — 2023» подписали заместитель председателя правительства — министр сельского хозяйства Пензенской области Роман Калентьев и заместитель главы Тамбовской области — министр сельского хозяйства Алена Сытова.

В рамках указанного соглашения регионы обменяются практиками в сфере сельского хозяйства и развития сельских территорий. Стороны будут консультировать друг друга при реализации совместных проектов.

Дарья Васенина

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