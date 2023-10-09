«Не существует опасных пород»

Госдума до конца года рассмотрит законопроект, предлагающий установить административную ответственность в виде штрафов за выгул потенциально опасных пород собак без поводка и намордника. Действующий список включает 12 пород и их метисов: акбаш, американский бандог, амбульдог, бразильский бульдог, булли Кутта, питбульмастиф, бульдог алапахский чистокровный (отто). При этом в Совете Федерации считают, что нынешний перечень устарел, и предлагают включить в него ротвейлеров, бультерьеров, кавказских овчарок, доберманов, черных терьеров. Кроме того, предлагается создать в РФ и надзорную зоополицию. Мнения кинологов, депутатов и ветеринарных врачей разделились в этом вопросе. Одни считают закон необходимым, другие уверены, что инициатива ничего не решит — все зависит от того, как хозяин воспитал своего питомца. Начальник Кубанской кинологической академии Максим Владимирович Клименко считает, что штрафы могут помочь в формировании более ответственного отношения к приобретению животных, вместе с тем, по его мнению, в южном климате намордник может быть опасен для здоровья собаки.



Максим Клименко

Фото: предоставлено автором

«Осуществлять контроль владельцев собак нереально и некому. В России нет ветеринарной полиции, а участковому делать больше нечего, как за собаками бегать, да и многие боятся собак. Естественно, нельзя допускать самовыгула собак и выгула без поводка. Намордник во многих случаях не поможет. Можно конечно обязать, но это бесперспективно. Однако наложение штрафных санкций поможет воспитать у собаководов более ответственное отношение к приобретению и содержанию животных. Также нужно обязательно пройти курсы владения собакой, как для управления автомобилем. Заводчики от принятия законопроекта не пострадают. У Россиян менталитет такой, если запрещают — все равно будут!

Никакие ранее принятые в Краснодарском крае законы о содержании, выгуле животных не работают.* Нет площадок для выгула собак — как тогда можно требовать выгул строго на отведенных площадках? На весь Краснодар две площадки. Смех!

На собак выгул на поводке и в наморднике не влияет. Однако в нашем климате летом это опасно, собаки перегреваются, у них теплообмен зависит от интенсивности дыхания.

Дрессировкой не только можно, но и нужно добиваться послушания питомца. Для собаки, прошедшей курс послушания, намордник необходим исключительно формально, чтобы люди не боялись. Добавлю: не существует опасных пород, существуют безответственные владельцы»

* В декабре прошлого года Законодательное Собрание Краснодарского края приняло закон «О внесении изменений в закон Краснодарского края "О содержании и защите домашних животных в Краснодарском крае"» и в статью 2 закона Краснодарского края «О регулировании отдельных вопросов в области обращения с животными на территории Краснодарского края». Поправки ужесточили требования к содержанию и выгулу домашних животных.

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