Осужденного за мошенничество депутата Березниковской думы лишили мандата

Дума Березниковского округа досрочно прекратила полномочия депутата VII созыва по избирательному округу №10 Андрея Рашидова. Как сообщается на странице «ЧП Березники» в соцсети, соответствующее постановление было принято 6 октября.

Бывший директор местной ДЮСШ «Кристалл» Андрей Рашидов обвинялся в мошенничестве и растрате. По версии следствия, он оформлял фиктивные документы по организации обучения детей плаванию. В сентябре 2019 года суд приговорил господина Рашидова к четырем годам колонии, спустя девять месяцев кассация этот приговор отменила. В апреле 2022 года суд повторно рассмотрел уголовное дело и оправдал обвиняемого. Прокуратура внесла представление, рассмотрев которое краевой суд отменил оправдательный приговор.

В июне 2023 года Березниковский суд признал Андрея Рашидова виновным в мошенничестве и растрате и приговорил к штрафу в размере 400 тыс. руб. Учитывая, что подсудимый уже провел несколько месяцев в местах лишения свободы, суд освободил его от назначенного наказания в виде штрафа. Суд также взыскал с господина Рашидова 4,3 млн руб. материального ущерба в пользу администрации Березников.

Поскольку Андрей Рашидов признан виновным в мошенничестве, дума Березников прекратила его полномочия.