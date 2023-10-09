В Югре двухмесячного ребенка госпитализировали с тяжелой травмой головы

В Нижневартовске (Ханты-Мансийский автономный округ, ХМАО-Югра) госпитализировали двухмесячного ребенка с тяжелой травмой головы. Как сообщили в пресс-службе регионально СУ СК, следователи начали проверку по признакам преступления по п. «б» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное в отношении малолетнего).

Младенца в тяжелом состоянии с травмой головы госпитализировали 2 октября. По версии следствия, ребенок воспитывался в полной семье, которая не состояла на учете в органах системы профилактики.

«В день и за несколько дней до госпитализации ребенок находился под присмотром 22-летней матери»,— сказано в сообщении. Сейчас следователи устанавливают обстоятельства произошедшего. Назначен комплекс экспертиз, проводятся необходимые следственные мероприятия.

Расследование уголовного дела взяла на контроль прокуратура Нижневартовска, сообщили в пресс-службе регионального ведомства. В ходе проверки будет дана оценка причинам и условиям совершения преступления в отношении младенца, исполнению уполномоченными органами обязанностей по выявлению семей, находящихся в социально опасном положении. А также полноте и своевременности медицинского наблюдения за ребенком в первый год жизни.

Полина Хабарова

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