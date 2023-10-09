Бывшего курганского следователя осудили за растрату изъятого имущества

Суд вынес приговор по уголовному делу бывшего следователя управления МВД Кургана, обвиняемого в присвоении и растрате вверенного имущества и краже. Ему назначен штраф в 600 тыс. руб., сообщают региональном управлении СК России.

Установлено, что в 2021-2022 годах следователь присваивал деньги и сотовые телефоны, изъятые в ходе доследственных проверок и расследования уголовных дел, находящихся у него в производстве. Ценные вещи, признанные вещественными доказательствами, он продавал в комиссионных магазинах Кургана. Таким образом он получил свыше 320 тыс. руб., которые частично потратил на азартные игры.

«В ходе следствия обвиняемый свою вину признал полностью, в содеянном раскаялся, принял меры к возмещению причиненного вреда»,— дополняют в управлении СКР по Курганской области.

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