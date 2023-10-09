В Тюменской области ожидается дождь и ветер с порывами до 17 м/c

Ночью во вторник, 10 октября в Тюменской области ожидается умеренный дождь и ветер 7-12 м/c. Как сообщили в информационном центре регионального правительства, порывы ветра могут достигать 17 м/c. Днем прогнозируется небольшой дождь, ветер 6-11 м/с, местами могут быть порывы до 14 м/с.

По данным Обь-Иртышского гидрометцентра, ночью во вторник температура воздуха составит +3°, а днем — +10°. В среду, 11 октября, в Тюмени ночью будет около 0°, днем — около +9°. Осадки не ожидаются, ветер 3-4 м/с.

В четверг, 12 октября, ночная температура воздуха составит +1°, а дневная — +7°. Ветер около 4 м/с. Также в дневное время ожидается небольшой кратковременный дождь.

Полина Хабарова

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