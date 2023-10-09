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Коммерсантъ FM
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Песков допустил, что пресс-конференцию Путина объединят с прямой линией

Кремль сообщит о большой пресс-конференции президента Владимира Путина, когда определится со сроками ее проведения, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Он не исключил, что конференцию объединят с прямой линией.

«Мы всех проинформируем. Когда определимся по срокам, все сообщим»,— сказал представитель Кремля во время пресс-колла в ответ на вопрос о проведении в текущем году пресс-конференции президента.

На уточняющий вопрос, могут ли этот формат объединить с прямой линией, господин Песков ответил: «Все может быть». «Так или иначе, эти форматы в разных ипостасях живут и будут жить, потому что они востребованы людьми»,— добавил пресс-секретарь.

Последний раз прямая линия с Владимиром Путиным проводилась 30 июня 2021 года. Тогда мероприятие продлилось 3 часа 42 минуты. В 2022 году ее решили не проводить.

Лаура Кеффер

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