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Названные в честь гор улицы появятся в Ижевске в районе «Чекерила»

В столице Удмуртии около спортивного горнолыжного комплекса «Чекерил» появится улицы, названные в честь гор и горных хребтов. Их назовут Эльбрусская, Саянская, Памирская, Верхоянская и Южноуральска, сообщает пресс-служба администрации города по итогу заседания комиссии по охране памятников истории и наименованию улиц.

В Александровском микрорайоне также появится улица, названная в честь первого президента Регионального общественно-демократического движения «Татарский общественный центр Удмуртии» Масгуда Гаратуева.

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