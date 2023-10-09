Названные в честь гор улицы появятся в Ижевске в районе «Чекерила»

В столице Удмуртии около спортивного горнолыжного комплекса «Чекерил» появится улицы, названные в честь гор и горных хребтов. Их назовут Эльбрусская, Саянская, Памирская, Верхоянская и Южноуральска, сообщает пресс-служба администрации города по итогу заседания комиссии по охране памятников истории и наименованию улиц.

В Александровском микрорайоне также появится улица, названная в честь первого президента Регионального общественно-демократического движения «Татарский общественный центр Удмуртии» Масгуда Гаратуева.